На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2026
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:34:00+03:00
2026-01-04T20:34:00+03:00
2026-01-04T22:20:00+03:00
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины