В квартире Миндича нашли арсенал оружия

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В киевской квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича нашли арсенал оружия, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во время проверки правоохранителями был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. В том числе в этой квартире хранился наградной пистолет чешского производства, аналог австрийского Glock — CZ P-10. Кто именно и за что его вручил, неизвестно. Кроме того, в арсенале Миндича имеются нарезные карабины "Вулкан-ТК" калибра 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, АКМС", — говорится в публикации в Telegram-канале.
26 декабря 2025, 20:55
Оружие, как отмечается, было официально зарегистрировано на Миндича.
Коррупционный скандал на Украине
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
2 января, 16:41