В квартире Миндича нашли арсенал оружия
18:27 04.01.2026 (обновлено: 19:18 04.01.2026)
В квартире Миндича нашли арсенал оружия
В киевской квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича нашли арсенал оружия, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В квартире Миндича нашли арсенал оружия

В квартире соратника Зеленского Миндича нашли арсенал оружия

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В киевской квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича нашли арсенал оружия, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во время проверки правоохранителями был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. В том числе в этой квартире хранился наградной пистолет чешского производства, аналог австрийского Glock — CZ P-10. Кто именно и за что его вручил, неизвестно. Кроме того, в арсенале Миндича имеются нарезные карабины "Вулкан-ТК" калибра 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, АКМС", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Миндич впервые прокомментировал обвинения в коррупции
26 декабря 2025, 20:55
Оружие, как отмечается, было официально зарегистрировано на Миндича.

Коррупционный скандал на Украине

Коррупционный скандал на Украине

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
2 января, 16:41
2 января, 16:41
 
