Глава МИД Чехии вызовет посла Украины

ПРАГА, 4 янв — РИА Новости. Посла Украины вызовут в МИД Чехии из-за его высказываний в адрес спикера палаты депутатов парламента, передает телеканал CNN Prima NEWS.
"Как сообщила вице-премьер Алена Шиллерова, глава МИД Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в Праге Василия Зварыча в связи с его комментариями к новогоднему обращению спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры и обсудит с ним возникшую ситуацию", — говорится в сообщении.
Зварыч намекнул, что желает отстранения чешского политика от должности из-за высказываний, "неприемлемых в отношении демократически избранного руководства" Украины, призвав власти и общественность оценить, насколько его слова совместимы с высоким государственным положением. С осуждением заявления Окамуры также выступил спикер Рады Руслан Стефанчук.
Шиллерова в комментарии телеканалу подчеркнула, что призыв украинского посла к гражданскому обществу Чехии был "перебором".
Что сказал спикер
Окамура в новогоднем обращении в соцсети Facebook* заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание бессмысленной войны. По словам спикера, выгоду от конфликта получают западные компании и правительства, а также "украинские воры из окружения хунты Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура. Архивное фото
Реагируя на возникшую ситуацию, глава чешского МИД указал на неуместность осуждения украинским послом заявления третьего высшего конституционного должностного лица. Серьезную обеспокоенность выразил и президент Чехии Петр Павел.
В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения Окамуры с поста спикера.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.