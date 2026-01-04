Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Чехии вызовет посла Украины - РИА Новости, 04.01.2026
16:38 04.01.2026 (обновлено: 17:35 04.01.2026)
Глава МИД Чехии вызовет посла Украины
Посла Украины вызовут в МИД Чехии из-за его высказываний в адрес спикера палаты депутатов парламента, передает телеканал CNN Prima NEWS. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, украина, чехия, томио окамура, петр павел, руслан стефанчук, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Чехия, Томио Окамура, Петр Павел, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Глава МИД Чехии Мацинка вызовет посла Украины из-за слов о спикере парламента

© Фото : страница Василия Зварыча в соцсетиПосол Украины в Чехии Василий Зварыч
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : страница Василия Зварыча в соцсети
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч. Архивное фото
ПРАГА, 4 янв — РИА Новости. Посла Украины вызовут в МИД Чехии из-за его высказываний в адрес спикера палаты депутатов парламента, передает телеканал CNN Prima NEWS.
"Как сообщила вице-премьер Алена Шиллерова, глава МИД Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в Праге Василия Зварыча в связи с его комментариями к новогоднему обращению спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры и обсудит с ним возникшую ситуацию", — говорится в сообщении.

Зварыч намекнул, что желает отстранения чешского политика от должности из-за высказываний, "неприемлемых в отношении демократически избранного руководства" Украины, призвав власти и общественность оценить, насколько его слова совместимы с высоким государственным положением. С осуждением заявления Окамуры также выступил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
2 января, 22:14
Шиллерова в комментарии телеканалу подчеркнула, что призыв украинского посла к гражданскому обществу Чехии был "перебором".

Что сказал спикер

Окамура в новогоднем обращении в соцсети Facebook* заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание бессмысленной войны. По словам спикера, выгоду от конфликта получают западные компании и правительства, а также "украинские воры из окружения хунты Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура. Архивное фото
Реагируя на возникшую ситуацию, глава чешского МИД указал на неуместность осуждения украинским послом заявления третьего высшего конституционного должностного лица. Серьезную обеспокоенность выразил и президент Чехии Петр Павел.
В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения Окамуры с поста спикера.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
3 января, 06:39
 
В миреУкраинаЧехияТомио ОкамураПетр ПавелРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
