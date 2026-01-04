Глава МИД Чехии вызовет посла Украины

Зварыч намекнул, что желает отстранения чешского политика от должности из-за высказываний, "неприемлемых в отношении демократически избранного руководства" Украины, призвав власти и общественность оценить, насколько его слова совместимы с высоким государственным положением. С осуждением заявления Окамуры также выступил спикер Рады Руслан Стефанчук.

В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения Окамуры с поста спикера.