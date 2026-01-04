Рейтинг@Mail.ru
В Киеве взорвали автомобиль военного
14:47 04.01.2026 (обновлено: 15:31 04.01.2026)
В Киеве взорвали автомобиль военного
В Киеве взорвали автомобиль военного
При взрыве автомобиля в Киеве пострадал украинский военнослужащий, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую прокуратуру. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве взорвали автомобиль военного

Взрыв внедорожника военнослужащего в Киеве квалифицировали как теракт

© Фото : прокуратура УкраиныПоследствия взрыва автомобиля в Киеве
Последствия взрыва автомобиля в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : прокуратура Украины
Последствия взрыва автомобиля в Киеве
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. При взрыве автомобиля в Киеве пострадал украинский военнослужащий, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую прокуратуру.
"Во дворе дома по улице Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий", — говорится в публикации в Telegram-канале.
© Фото : прокуратура УкраиныПоследствия взрыва автомобиля в Киеве
Последствия взрыва автомобиля в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : прокуратура Украины
Последствия взрыва автомобиля в Киеве
Женщина, которая находилась рядом, не пострадала. Произошедшее квалифицировали как теракт.
Ситуация в Одессе вызвала переполох в США
3 января, 10:05
