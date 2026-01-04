https://ria.ru/20260104/ukraina-2066348735.html
В Киеве взорвали автомобиль военного
В Киеве взорвали автомобиль военного - РИА Новости, 04.01.2026
В Киеве взорвали автомобиль военного
При взрыве автомобиля в Киеве пострадал украинский военнослужащий, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую прокуратуру. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:47:00+03:00
2026-01-04T14:47:00+03:00
2026-01-04T15:31:00+03:00
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066352648_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_485ae72d8485a12803e268db7b26c50f.jpg
https://ria.ru/20260103/odessa-2066147985.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066352648_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_d7627ad6b9d2277043ef3868a2f8c82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве взорвали автомобиль военного
Взрыв внедорожника военнослужащего в Киеве квалифицировали как теракт