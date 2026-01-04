Рейтинг@Mail.ru
"Сделайте завещание": в Киеве выступили с обращением после атаки Трампа
04.01.2026
"Сделайте завещание": в Киеве выступили с обращением после атаки Трампа
"Сделайте завещание": в Киеве выступили с обращением после атаки Трампа
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
олег соскин
оон
"Сделайте завещание": в Киеве выступили с обращением после атаки Трампа

Соскин: Трамп поставил лидеров ЕС в неудобное положение из-за Венесуэлы

Киев
Киев
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими действиями против венесуэльского президента Николаса Мадуро поставил лидеров Евросоюза в неудобное положение перед Россией, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это не просто удар по имиджу, а катастрофа для европейцев. Они ведь сколько лет уже обвиняют Россию во всех грехах, а здесь Трамп похитил Мадуро, напал на чужую страну, а они молчат как рыбы. Сказать-то нечего" — пояснил он.
По словам эксперта, действия Трампа в Венесуэле нацелены лишь на получение выгоды для США, он безразличен к проблемам Европы, которая уже устала от украинского конфликта.
"Сделайте завещание, ведь теперь вам в Европе придется спонсировать Украину, пока Трамп не наведет порядок в Венесуэле" — сыронизировал Соскин.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Позднее венесуэльского лидера, предположительно, доставили в Нью-Йорк, поместив в следственный изолятор.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Олег Соскин, ООН, Удары США по Венесуэле
 
 
