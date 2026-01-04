МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, оговорился на английском языке и заявил, что надеется на "встречу с сексом" в Париже, видеозапись его заявления размещена в Telegram-канале главы киевского режима.

"Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже" — сказал он, имея в виду "шестое число" — дату новой встречи так называемой коалиции желающих.