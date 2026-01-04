Рейтинг@Mail.ru
Зеленский публично сделал неприличное признание - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ukraina-2066303272.html
Зеленский публично сделал неприличное признание
Зеленский публично сделал неприличное признание - РИА Новости, 04.01.2026
Зеленский публично сделал неприличное признание
Владимир Зеленский, выступая на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, оговорился на английском языке и заявил, что надеется на... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T04:39:00+03:00
2026-01-04T04:39:00+03:00
в мире
париж
франция
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_02882b06ef1dbc25add05e8c5f387684.jpg
https://ria.ru/20260104/ataka-2066292589.html
https://ria.ru/20260104/bali-2066289400.html
париж
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_06f6000df450dacdf8776fbb9f872041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Париж, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Зеленский публично сделал неприличное признание

Зеленский допустил оговорку, заявив, что надеется на встречу с сексом в Париже

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, оговорился на английском языке и заявил, что надеется на "встречу с сексом" в Париже, видеозапись его заявления размещена в Telegram-канале главы киевского режима.
Зеленский ошибочно произнес фразу sex scene, которая переводится как "сцена секса" вместо sixth — шестое число.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
01:22
"Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже" — сказал он, имея в виду "шестое число" — дату новой встречи так называемой коалиции желающих.
Окружающие никак не прокомментировали оговорку Зеленского, и он продолжил выступать, отметив, что также готовится ко встрече с американскими партнерами.
Владимир Зеленский анонсировал это мероприятие 30 декабря. Шестого января во Франции должна состояться встреча лидеров "коалиции желающих".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
00:32
 
В миреПарижФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала