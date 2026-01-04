Зеленский публично сделал неприличное признание

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, оговорился на английском языке и заявил, что надеется на "встречу с сексом" в Париже, видеозапись его заявления размещена в Telegram-канале главы киевского режима.
Зеленский ошибочно произнес фразу sex scene, которая переводится как "сцена секса" вместо sixth — шестое число.
"Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже" — сказал он, имея в виду "шестое число" — дату новой встречи так называемой коалиции желающих.
Окружающие никак не прокомментировали оговорку Зеленского, и он продолжил выступать, отметив, что также готовится ко встрече с американскими партнерами.
Владимир Зеленский анонсировал это мероприятие 30 декабря. Шестого января во Франции должна состояться встреча лидеров "коалиции желающих".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.