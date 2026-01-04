CBS опубликовал снимки последствий ударов США по Венесуэле

На снимках, предоставленных сервисом Vantor и опубликованных на сайте телеканала, видно состояние объекта до и после ударов Соединенных Штатов по зданиям. На некоторых фотографиях можно заметить поврежденные автомобили и разрушенные постройки, похожие на склады или бараки.