05:58 04.01.2026
СМИ: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов США по Венесуэле
Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова из-за прекращения авиасообщения на фоне ударов США по Венесуэле, пишет британская газета Daily Mail. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, nbc, american airlines, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, NBC, American Airlines, ООН
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова из-за прекращения авиасообщения на фоне ударов США по Венесуэле, пишет британская газета Daily Mail.
В субботу телеканал Fox News сообщал, что авиавласти США запретили коммерческие полеты американским самолетам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за продолжающейся военной активности. Позднее телеканал NBC со ссылкой на заявления авиакомпаний сообщал, что ряд авиаперевозчиков отменяет рейсы в регион Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
Вчера, 05:56
"Тысячи туристов оказались в ловушке на Карибах после того, как полеты были приостановлены из-за задержания президентом США (Дональдом Трампом – ред.) Николаса Мадуро", - говорится в публикации издания.
Как отмечается, туристы опасаются, что задержка их рейсов может затянуться "на неопределенный срок", поскольку последствия американских ударов по Каракасу "все еще дают о себе знать". Daily Mail уточняет со ссылкой на данные авиакомпании American Airlines, что всего были затронуты рейсы 19 аэропортов, в том числе на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико, островах Барбадос, Сент-Люсия и других.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
Вчера, 05:15
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Вчера, 05:00
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресNBCAmerican AirlinesООН
 
 
