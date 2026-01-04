ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГИЛ* в Сирии

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании и Франции нанесли удар в Сирии по подземному военному объекту террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в рамках совместной операции, говорится в заявлении Даунинг стрит.

"Истребители Typhoon FGR4 королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французской авиации для нанесения удара по подземной инфраструктуре (ИГИЛ* – ред.) вечером в субботу", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению ведомства, подземный объект движения использовался в качестве склада для хранения оружия и взрывчатых веществ. При этом, как отмечается, в окрестностях нанесения удара не было ни одного гражданского поселения.

"Нет никаких признаков того, что удар представлял какую-либо опасность для гражданского населения, и все наши самолеты благополучно вернулись", - добавляется в заявлении.

По предварительным данным, цель была успешно поражена. На данный момент, согласно заявлению, британские ВВС продолжают патрулировать воздушное пространство над Сирией

Ранее центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные штаты и их союзники уничтожили или захватили до 25 боевиков террористической группировки " Исламское государство "* (запрещена в РФ ) после удара по Сирии 19 декабря 2025 года.

Президент США Дональд Трамп сообщил 19 декабря 2025 года об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных. Центральное командование США также сообщило позже, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки ИГ* в ходе ударов в Сирии по террористам.

Удар США по ИГ* в Сирии последовал после того, как двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в сирийской Пальмире 13 декабря 2025 года, трое других пострадали. В ходе нападения был также убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.