ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГИЛ* в Сирии - РИА Новости, 04.01.2026
02:15 04.01.2026
ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГИЛ* в Сирии
ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГИЛ* в Сирии
ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГИЛ* в Сирии
Военно-воздушные силы Великобритании и Франции нанесли удар в Сирии по подземному военному объекту террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T02:15:00+03:00
2026-01-04T02:15:00+03:00
ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГИЛ* в Сирии

ВВС Британии и Франции нанесли удар по подземному объекту ИГИЛ в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovБританский истребитель Eurofighter Typhoon
Британский истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Британский истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании и Франции нанесли удар в Сирии по подземному военному объекту террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в рамках совместной операции, говорится в заявлении Даунинг стрит.
"Истребители Typhoon FGR4 королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французской авиации для нанесения удара по подземной инфраструктуре (ИГИЛ* – ред.) вечером в субботу", - говорится в заявлении.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*
26 декабря 2025, 04:05
Согласно сообщению ведомства, подземный объект движения использовался в качестве склада для хранения оружия и взрывчатых веществ. При этом, как отмечается, в окрестностях нанесения удара не было ни одного гражданского поселения.
"Нет никаких признаков того, что удар представлял какую-либо опасность для гражданского населения, и все наши самолеты благополучно вернулись", - добавляется в заявлении.
По предварительным данным, цель была успешно поражена. На данный момент, согласно заявлению, британские ВВС продолжают патрулировать воздушное пространство над Сирией.
Ранее центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные штаты и их союзники уничтожили или захватили до 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) после удара по Сирии 19 декабря 2025 года.
Президент США Дональд Трамп сообщил 19 декабря 2025 года об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных. Центральное командование США также сообщило позже, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки ИГ* в ходе ударов в Сирии по террористам.
Удар США по ИГ* в Сирии последовал после того, как двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в сирийской Пальмире 13 декабря 2025 года, трое других пострадали. В ходе нападения был также убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц
20 декабря 2025, 15:17
СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц
20 декабря 2025, 15:17
 
