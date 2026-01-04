https://ria.ru/20260104/turizm-2066410732.html
Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию
Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию
Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию, распространяемую в соцсетях, о сложностях для неженатых туристов в Индонезии. РИА Новости, 04.01.2026
индонезия
Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию
