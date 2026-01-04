Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию

Там поясняют, что изменения не имеют практического отношения к туристам и направлены на местных жителей.

"Теоретически в Индонезии к туристу за "внебрачные отношения" может прийти полиция, только и исключительно если заявление в полицию об этом поступит от 1) ребенка, 2) супруга 3) родителя, "вступивших во внебрачную связь", что делает фактически невозможным привлечение "неженатых иностранцев" к любой ответственности", - пояснили в АТОР.