Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию - РИА Новости, 04.01.2026
23:51 04.01.2026
Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию, распространяемую в соцсетях, о сложностях для неженатых туристов в Индонезии. РИА Новости, 04.01.2026
Туроператоры опровергли слух о запрете въезда холостых туристов в Индонезию

АТОР: индонезийский закон о запрете внебрачных отношений не касается туристов

© Getty Images / Nora Carol PhotographyПляж на Бали
© Getty Images / Nora Carol Photography
Пляж на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию, распространяемую в соцсетях, о сложностях для неженатых туристов в Индонезии.
"По сети и в телеграм-каналах расходится недостоверная информация о том, что "неженатым туристам больше нельзя в Индонезию". Это пример испорченного телефона... Действительно, в Индонезии со 2 января вступил в силу новый уголовный кодекс. По которому караются внебрачные отношения", - пишет АТОР в своем Telegram-канале.
Там поясняют, что изменения не имеют практического отношения к туристам и направлены на местных жителей.
"Теоретически в Индонезии к туристу за "внебрачные отношения" может прийти полиция, только и исключительно если заявление в полицию об этом поступит от 1) ребенка, 2) супруга 3) родителя, "вступивших во внебрачную связь", что делает фактически невозможным привлечение "неженатых иностранцев" к любой ответственности", - пояснили в АТОР.
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
Вчера, 00:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
