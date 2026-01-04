Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придется заплатить, возможно, еще большую цену, чем венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, если она не примет "правильные" решения.

"Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро ", - сказал он в интервью журналу Atlantic .

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.