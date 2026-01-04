https://ria.ru/20260104/tramp-2066393928.html
Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро
Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро - РИА Новости, 04.01.2026
Трамп пригрозил Родригес еще большей ценой, чем Мадуро
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придется заплатить, возможно, еще большую цену, чем венесуэльскому лидеру... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:36:00+03:00
2026-01-04T20:36:00+03:00
2026-01-04T20:47:00+03:00
венесуэла
сша
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес придется заплатить, возможно, еще большую цену, чем венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, если она не примет "правильные" решения.
Трамп
заявил в субботу, что США
не будут размещать войска в Венесуэле
, если Родригес
будет делать то, что хочет Вашингтон. При этом он утверждает, что Родригес якобы готова сотрудничать с Соединенными Штатами.
«
"Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро", - сказал он в интервью журналу Atlantic.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине
вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР
подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.