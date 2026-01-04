"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским

В четверг газета New York Times сообщила, что на личных встречах со своими помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной тому газета обозначает личные счеты американского лидера как с Украиной, так и с главой киевским режима, которые причинили главе Белого дома серьезные политические проблемы еще в прошлом.