"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 04.01.2026
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским - РИА Новости, 04.01.2026
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп при личном общении с Владимиром Зеленским проявляет куда большую жесткость, чем на публике, предположил экс-советник Пентагона... РИА Новости, 04.01.2026
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским

Макгрегор: Трамп может быть жестче с Зеленским один на один, чем публично

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп при личном общении с Владимиром Зеленским проявляет куда большую жесткость, чем на публике, предположил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Трамп упоминал о гарантиях для Украины. <…> Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте", — сказал он.
Sex scene: Зеленский допустил оговорку, попав в неловкую ситуацию - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Зеленский публично сделал неприличное признание
Вчера, 04:39
По словам эксперта, использовать слово "гарантии" в отношении Украины "несколько поверхностно".
В четверг газета New York Times сообщила, что на личных встречах со своими помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной тому газета обозначает личные счеты американского лидера как с Украиной, так и с главой киевским режима, которые причинили главе Белого дома серьезные политические проблемы еще в прошлом.
В пятницу Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника написала, что общение Зеленского с Трампом в его резиденции Лар-а-Лаго во Флориде проходило в крайне негативном ключе. По данным издания, украинская делегация была очень разочарована положительной оценкой позиции России по украинскому урегулированию.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Вчера, 06:37
 
