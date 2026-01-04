Рейтинг@Mail.ru
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа
18:06 04.01.2026
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
дэниел дэвис
делси родригес
венесуэла
сша
каракас
удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, дэниел дэвис, делси родригес, оон
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа

Дэвис предупредил Трампа о риске ввода войск США в Венесуэлу

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главе Белого дома Дональду Трампу не следует вводить войска в Венесуэлу из-за огромных рисков для США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Трамп говорит, что не боится ввести войска. Я предупреждаю: ему лучше очень этого бояться. Мы не можем просто назначить лидера и ожидать верности от Венесуэлы. Американские солдаты не должны находиться на этой земле", — высказался он.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США
Вчера, 16:34
Эксперт отметил, что венесуэльцы вряд ли "сдадутся без боя".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа
Вчера, 15:43
Президент США также сообщил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Венесуэльские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники
Вчера, 14:26
 
