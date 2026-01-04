"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главе Белого дома Дональду Трампу не следует вводить войска в Венесуэлу из-за огромных рисков для США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Эксперт отметил, что венесуэльцы вряд ли "сдадутся без боя".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Президент США также сообщил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.