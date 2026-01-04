Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
07:05 04.01.2026
Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу
Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп представит военную операцию в Венесуэле в качестве внешнеполитического успеха во время предстоящего послания "О положении страны"... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T07:05:00+03:00
2026-01-04T07:05:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
оон
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу

Цуй Чжунчжоу: Трамп использует тему Венесуэлы как козырь в конгрессе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представит военную операцию в Венесуэле в качестве внешнеполитического успеха во время предстоящего послания "О положении страны" перед конгрессом, считает эксперт центра латиноамериканских исследований Юго-Западного университета науки и технологий Цуй Чжунчжоу.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле
Вчера, 05:00
Цуй Чжунчжоу в комментарии газете "Пэнпай" отметил, что в скором времени Трампу предстоит выступить с посланием "О положении страны" перед членами конгресса США. На этом фоне, по словам эксперта, Трампу необходимы внешнеполитические действия с ощутимыми "результатами", чтобы "продемонстрировать свои способности к управлению".
"В прошлом году посредничество Трампа в российско-украинском конфликте не принесло существенных результатов, строго говоря, это был провал. Венесуэльский вопрос ранее неоднократно связывался Трампом с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, после того, как постоянное давление не принесло результатов, одним из возможных путей стало обращение к прямым военным мерам", - приводит газета слова эксперта.
По мнению Цуй Чжунчжоу, на следующем этапе США рассмотрят два ключевых вопроса. Во-первых, как подорвать существующую структуру политической власти в Венесуэле. А во-вторых, когда и как США будут добиваться проведения выборов в Венесуэле для поддержки нового марионеточного режима.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В США увидели пользу для России от нападения Трампа на Венесуэлу
Вчера, 03:32
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали, как Трамп напугал ВСУ
Вчера, 02:59
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
