Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представит военную операцию в Венесуэле в качестве внешнеполитического успеха во время предстоящего послания "О положении страны" перед конгрессом, считает эксперт центра латиноамериканских исследований Юго-Западного университета науки и технологий Цуй Чжунчжоу.

Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле , а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.

Цуй Чжунчжоу в комментарии газете "Пэнпай" отметил, что в скором времени Трампу предстоит выступить с посланием "О положении страны" перед членами конгресса США. На этом фоне, по словам эксперта, Трампу необходимы внешнеполитические действия с ощутимыми "результатами", чтобы "продемонстрировать свои способности к управлению".

"В прошлом году посредничество Трампа в российско-украинском конфликте не принесло существенных результатов, строго говоря, это был провал. Венесуэльский вопрос ранее неоднократно связывался Трампом с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, после того, как постоянное давление не принесло результатов, одним из возможных путей стало обращение к прямым военным мерам", - приводит газета слова эксперта.

По мнению Цуй Чжунчжоу, на следующем этапе США рассмотрят два ключевых вопроса. Во-первых, как подорвать существующую структуру политической власти в Венесуэле. А во-вторых, когда и как США будут добиваться проведения выборов в Венесуэле для поддержки нового марионеточного режима.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН , оно пройдет 5 января.