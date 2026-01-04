Рейтинг@Mail.ru
04.01.2026

В США увидели пользу для России от нападения Трампа на Венесуэлу
03:32 04.01.2026
В США увидели пользу для России от нападения Трампа на Венесуэлу
В США увидели пользу для России от нападения Трампа на Венесуэлу
Россия завершит СВО на собственных условиях, пока президент США Дональд Трамп будет занят Венесуэлой, написал в статье для журнала Responsible Statecraft бывший
в мире
украина
венесуэла
россия
дональд трамп
удары сша по венесуэле
украина
венесуэла
россия
в мире, украина, венесуэла, россия, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Украина, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В США увидели пользу для России от нападения Трампа на Венесуэлу

Макгрегор: Россия завершит СВО на своих условиях, пока Трамп занят Венесуэлой

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия завершит СВО на собственных условиях, пока президент США Дональд Трамп будет занят Венесуэлой, написал в статье для журнала Responsible Statecraft бывший полковник ВС США в отставке Дуглас МакГрегор.
"Фактически, администрация Трампа, скорее всего, тихо откажется от этих усилий (По урегулированию конфликта на Украине. — Прим. Ред.), в то время как Москва полностью сосредоточится на прекращении войны на Украине на своих собственных условиях", — говорится в публикации.
Как поясняет автор, похищение президента Венесуэлы также поможет главе Белого дома отвлечь внимание мировой общественности от неудачных попыток навязать России западные условия по прекращению конфликта на Украине.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
