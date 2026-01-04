Рейтинг@Mail.ru
02:59 04.01.2026
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали, как Трамп напугал ВСУ
"Серьезный сигнал": в Германии рассказали, как Трамп напугал ВСУ
Операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала серьезным сигналом Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 04.01.2026
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала серьезным сигналом Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте", — сказал в беседе с изданием украинский военный.
Как считает издание, многие украинцы подозревают, что, усвоив уроки своих действий против Венесуэлы, США потеряли всякий интерес к прекращению конфликта на Украине, сконцентрировавшись на американском континенте.
"Однако такой взгляд был бы слишком узким, поскольку он упускает из виду Дональда Трампа, который всегда рассчитывает издержки и выгоды власти", — подытоживает автор.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
