"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом - РИА Новости, 04.01.2026
01:52 04.01.2026 (обновлено: 01:58 04.01.2026)
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом - РИА Новости, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Белый дом после нападения США на Венесуэлу опубликовал в соцсетях постер с президентом Дональдом Трампом, содержащий нецензурное выражение. РИА Новости, 04.01.2026
венесуэла, в мире, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле
Венесуэла, В мире, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом

Белый дом опубликовал в соцсетях нецензурный постер с Трампом

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Белый дом после нападения США на Венесуэлу опубликовал в соцсетях постер с президентом Дональдом Трампом, содержащий нецензурное выражение.
На черно-белом снимке изображен президент Штатов Дональд Трамп, которого сопровождает надпись из четырех букв: FAFO. [расшифровка аббревиатуры содержит ненормативную лексику. На русский можно в цензурных выражениях можно перевести как "Будешь выделываться — огребешь"]
© ФотоСкриншот поста на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х
Скриншот поста на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото
Скриншот поста на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х
"Никаких игр. Будешь выделываться, огребешь", — говорится в публикации на официальной странице в соцсети X.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
 
ВенесуэлаВ миреСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
