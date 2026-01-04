https://ria.ru/20260104/tramp-2066295740.html
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом - РИА Новости, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Белый дом после нападения США на Венесуэлу опубликовал в соцсетях постер с президентом Дональдом Трампом, содержащий нецензурное выражение.
2026-01-04T01:52:00+03:00
2026-01-04T01:52:00+03:00
2026-01-04T01:58:00+03:00
венесуэла
в мире
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
каракас
венесуэла, в мире, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Белый дом опубликовал в соцсетях нецензурный постер с Трампом
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Белый дом после нападения США на Венесуэлу опубликовал
в соцсетях постер с президентом Дональдом Трампом, содержащий нецензурное выражение.
На черно-белом снимке изображен президент Штатов Дональд Трамп, которого сопровождает надпись из четырех букв: FAFO. [расшифровка аббревиатуры содержит ненормативную лексику. На русский можно в цензурных выражениях можно перевести как "Будешь выделываться — огребешь"]
"Никаких игр. Будешь выделываться, огребешь", — говорится в публикации на официальной странице в соцсети X.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.