"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Белый дом после нападения США на Венесуэлу Белый дом после нападения США на Венесуэлу опубликовал в соцсетях постер с президентом Дональдом Трампом, содержащий нецензурное выражение.

На черно-белом снимке изображен президент Штатов Дональд Трамп, которого сопровождает надпись из четырех букв: FAFO. [расшифровка аббревиатуры содержит ненормативную лексику. На русский можно в цензурных выражениях можно перевести как "Будешь выделываться — огребешь"]

© Фото Скриншот поста на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х © Фото Скриншот поста на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х

"Никаких игр. Будешь выделываться, огребешь", — говорится в публикации на официальной странице в соцсети X.

Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.