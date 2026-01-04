Трамп выложил видео, на котором Мадуро ложно приписывается призыв к захвату

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выложил видео о своей операции против Венесуэлы, на котором венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ложно приписывается призыв к Штатам захватить его, выяснило РИА Новости.
В своей соцсети Truth Social Трамп выложил видео, состоящее из трех частей. В первой фигурирует фрагмент выступления Мадуро, в котором он говорит: "Приходи за мной, я буду ждать тебя здесь, в Мирафлоресе (президентский дворец в Венесуэле - ред). Тебе дольше добираться сюда, трус. Приезжай за мной, трус".
В 2025 году это видео стало распространяться в соцсетях как якобы брошенный Трампу вызов Мадуро. Однако на самом деле это заявление было сделано им в 2024 году, и было адресовано не американскому лидеру, а конкуренту на выборах Эдмунду Гонсалесу Уррутии. Отрывок был смонтирован таким образом, что обращение к оппозиционному политику по имени было вырезано.
Затем в ролике, опубликованным в Truth Social, американский президент изобразил себя белоголовым орланом - символом США - который услышал фейковый "призыв" Мадуро и отреагировал атакой на столицу Венесуэлы. Сами кадры атаки Трамп уже публиковал в своей соцсети ранее.
При этом на видео орлана наложено аудио с ярым выкриком актера Кевина Джеймса "У меня есть всего три вещи, которые я хочу сказать: "Боже, благослови Америку!", "Боже, благослови наших солдат!" и "Джентльмены, заводите моторы!!!". Это заявление он сделал в прямом эфире во время начала автомобильной гонки в Дейтона-Бич, Флорида в 2007 году в рамках NASCAR Cup Series.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.