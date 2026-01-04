Трамп выложил видео, на котором Мадуро ложно приписывается призыв к захвату

В 2025 году это видео стало распространяться в соцсетях как якобы брошенный Трампу вызов Мадуро. Однако на самом деле это заявление было сделано им в 2024 году, и было адресовано не американскому лидеру, а конкуренту на выборах Эдмунду Гонсалесу Уррутии. Отрывок был смонтирован таким образом, что обращение к оппозиционному политику по имени было вырезано.