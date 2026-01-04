Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон нашел слабое звено
08:00 04.01.2026 (обновлено: 14:12 04.01.2026)
Вашингтон нашел слабое звено
Чрезвычайная военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле, как ее окрестил Дональд Трамп, действительно была организована на отлично. Президент Мадуро... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
нато
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
каракас
2026
Давид Нармания
Давид Нармания
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле

Вашингтон нашел слабое звено

Чрезвычайная военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле, как ее окрестил Дональд Трамп, действительно была организована на отлично. Президент Мадуро захвачен за тридцать минут, безвозвратных потерь нет, лишь один вертолет получил повреждения, а высадка десанта сопровождалась ударами по аэродромам и средствам ПВО венесуэльской армии. Каракас за полчаса, не иначе.
И конечно, подобная демонстрация силы у стороннего наблюдателя из наших широт вызывает вполне объяснимую зависть. Но что удивительно, в СМИ и в Telegram люди, которые вроде как должны несколько глубже разбираться в предмете, сами начали выступать с позиций в духе: "Вот как надо!".
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страна под нашим контролем". Трамп рассказал, что ждет Венесуэлу
3 января, 22:13
Но здесь очень хочется отметить ключевые цели, которые Дональд Трамп обозначает для этой операции. Первая: положить конец наркотрафику, поступающему в США. Вторая: вернуть американскую нефть в Венесуэле американцам.
С первой, конечно, после вчерашних событий успех "гарантирован". Не получится подавить — возглавят, у США есть в этом отношении богатый опыт Афганистана. Что характерно, Штаты обвиняют Мадуро в производстве кокаина, а его-то как раз Венесуэла не производит (главный источник этого наркотика в регионе — Колумбия). Более того, захваченный Штатами президент называл свою страну жертвой колумбийских наркокартелей и предлагал американцам сотрудничество в сфере борьбы с наркотрафиком.
Во втором случае все объясняется просто: Трамп убежден, что раз американские нефтегиганты внесли ощутимый вклад в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, то и нефть принадлежит американцам. А поскольку Каракас предприятия национализировал, то их у американцев "украли". Кстати, Мадуро предлагал Штатам сотрудничество и в области нефтедобычи — результат налицо.
Поэтому план предельно прост: свергнуть нынешнюю власть, привести марионеточную, та обеспечит возвращение компаний из США в страну, а дальше — Вашингтон и американские нефтедобытчики получат в свои руки страну с крупнейшими разведанными запасами. Похоже, они оказались много привлекательнее Нобелевской премии мира.
И вот здесь хочется отметить, что Трамп-то пока только первый пункт выполнил лишь отчасти. Потому что чависты — пусть и формально — остаются у власти, а кандидатов им на замену пока не видно.
Нет, конечно, можно вспомнить про свежеиспеченную нобелевскую лауреатку Марию Корину Мачадо. Трамп, собственно, и вспомнил. Вот в каком ключе: "Я думаю, что ей будет очень трудно быть лидером. У нее нет ни поддержки внутри страны, ни уважения. Она очень милая женщина, но она не пользуется авторитетом (среди граждан Венесуэлы. — Прим. ред.)".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
3 января, 23:45
Да, конечно, нынешние власти в Венесуэле, наученные горьким примером своего лидера, могут оказаться посговорчивее. И безусловно, эти хлопоты для Вашингтона будут куда легче, чем СВО для России. Но и цели у нас существенно отличаются. США борются за влияние на нефтяные рынки. Но никакой серьезной угрозы для Америки Венесуэла не представляла.
Россия же борется за цели экзистенциальные: это и возвращение своей земли, и устранение угрозы, от киевского режима исходящей. Да и конфликт-то не только и не столько за Украину, сколько за трансформацию отжившего свое миропорядка. Того самого, основанного на "правилах", — Мадуро про него может убедительно рассказать. Где Косово можно, а Крыму — нет.
За спиной у Венесуэлы нет НАТО, в Каракас не приехал условный Лукашенко и не сказал: "А давайте просто воевать!" Их не накачивали оружием, они не воевали восемь лет с американцами на непризнанной американской территории.
Так что сравнения не очень уместны.
Наконец, представим, что нечто подобное российский спецназ организовал ранним утром 24 февраля 2022-го. Зачем вам Зеленский? Нет, я бы вместе с вами хотел посмотреть и на суд над ним, и на абсолютно справедливое приведение в исполнение высшей меры наказания в отношении нынешнего главы киевского режима.
Но как это решает стоящие перед нами задачи? Нам не хватает бывших кэвээнщиков? Или бывших украинских президентов у нас мало?
Мы бы посадили пророссийскую власть? Была у нас уже такая в Киеве, да в Ростов убежала.
На смену Зеленскому пришел бы любой другой украинский политик, который выполнял бы те же функции, а в худшем случае — был бы еще и умнее, чем нынешний глава киевского режима, и куда более закоренелым русофобом. И первых, и вторых, и тех, кто подпадает под оба критерия сразу, на Украине предостаточно.
И ему точно так же дали бы оружия на миллиарды. Только, скорее всего, он, насмотревшись на предшественника, был бы лучше готов. И умелее бы сгребал украинцев в бусики.
Желание заплатить поменьше за цели на поколения вперед — оно объяснимое. Но, увы, не всегда цена определяется нашим желанием. Нет "на рынке" такого "предложения". Вот украинцы согласились умирать за чужие интересы. Венесуэльцы — отказались. Причем за свои. Не потому, что Мадуро хорош, а потому, что едва ли дальше им станет лучше.
А так-то красиво, конечно: вертолеты, десант, полчаса…
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
