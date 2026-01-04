Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших после атаки дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области достигло 29, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", — рассказала она.

Следователи проводят генетические экспертизы для идентификации жертв теракта, удалось установить личности 12 человек, отметила Петренко

На месте происшествия нашли фрагменты нескольких БПЛА. Специалисты определяют их тип и место производства, а также мощность боеприпасов, которыми они были оснащены.

СК назначил 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Также проходят допросы пострадавших и свидетелей, работу с ними завершат в течение двух дней, уточнила представитель ведомства.

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо , боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.