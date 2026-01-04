Рейтинг@Mail.ru
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29
10:26 04.01.2026 (обновлено: 12:16 04.01.2026)
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29
Число погибших после атаки дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области достигло 29, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 04.01.2026
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29

Число жертв удара ВСУ по Хорлам Херсонской области выросло до 29

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших после атаки дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области достигло 29, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", — рассказала она.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах
3 января, 13:02
Следователи проводят генетические экспертизы для идентификации жертв теракта, удалось установить личности 12 человек, отметила Петренко.
На месте происшествия нашли фрагменты нескольких БПЛА. Специалисты определяют их тип и место производства, а также мощность боеприпасов, которыми они были оснащены.
СК назначил 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Также проходят допросы пострадавших и свидетелей, работу с ними завершат в течение двух дней, уточнила представитель ведомства.
Анастасия Сабитова - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца"
2 января, 22:31

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Люди убегали по битому стеклу, рассказала пострадавшая при теракте в Хорлах
2 января, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Херсонская областьПроисшествияРоссияВладимир СальдоЧерное мореУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
