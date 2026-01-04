https://ria.ru/20260104/terakt-2066324448.html
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29 - РИА Новости, 04.01.2026
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29
Число погибших после атаки дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области достигло 29, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T10:26:00+03:00
2026-01-04T10:26:00+03:00
2026-01-04T12:16:00+03:00
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
происшествия
россия
владимир сальдо
черное море
херсонская область
россия
черное море
Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Херсонская область , Происшествия, Россия, Владимир Сальдо, Черное море, Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29
Число жертв удара ВСУ по Хорлам Херсонской области выросло до 29
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших после атаки дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области достигло 29, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии", — рассказала она.
Следователи проводят генетические экспертизы для идентификации жертв теракта, удалось установить личности 12 человек, отметила Петренко
.
На месте происшествия нашли фрагменты нескольких БПЛА. Специалисты определяют их тип и место производства, а также мощность боеприпасов, которыми они были оснащены.
СК
назначил 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Также проходят допросы пострадавших и свидетелей, работу с ними завершат в течение двух дней, уточнила представитель ведомства.
Атаки ВСУ на Херсонскую область
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.