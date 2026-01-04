В Татарстане из-за снегопада ввели план "Буран"

КАЗАНЬ, 4 янв – РИА Новости. План "Буран" введен в действие в Татарстане в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Решением премьер-министра Республики Татарстан - первого заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан Алексея Песошина с 14.00 4 января до ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений введен план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан в зимний период 2025/2026 года", - говорится в сообщении.
План "Буран", как отмечается, вводится из-за ухудшения метеорологической обстановки, связанной с обильными снегопадами и возникновением снежных заносов на автодорогах Татарстана.
В субботу в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и в воскресенье: отмечаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша. Госавтоинспекция республики сообщила ранее, что в связи с ухудшением погодных условий в Татарстане в воскресенье днем ограничено движениe автобусов и грузовиков по всем федеральным автодорогам до улучшения обстановки.
По информации МЧС, ночью и утром 5 января в Татарстане ожидаются сильный юго-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду, метель с ухудшением видимости до 1 километра и менее, на дорогах гололедица и снежные заносы.