В Татарстане обнаружили тела детей в колодце

КАЗАНЬ, 4 янв – РИА Новости. Тела двоих детей обнаружены в одном из колодцев рядом с несанкционированной детской горкой в Менделеевске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, 4 января в одном из колодцев города Менделеевска, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, обнаружены тела двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам", ход расследования взят на контроль прокуратурой.
На место выезжала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова. Надзорный орган проверяет органы местного самоуправления на предмет непринятия своевременных мер по устранению несанкционированных детских горок, организацию, обслуживающую канализационные сети - по вопросам надлежащего содержания и эксплуатации коммунальной инфраструктуры, а также органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.