В Татарстане обнаружили тела детей в колодце

КАЗАНЬ, 4 янв – РИА Новости. Тела двоих детей обнаружены в одном из колодцев рядом с несанкционированной детской горкой в Менделеевске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Татарстана.