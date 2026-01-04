Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане обнаружили тела детей в колодце - РИА Новости, 04.01.2026
15:47 04.01.2026
В Татарстане обнаружили тела детей в колодце
В Татарстане обнаружили тела детей в колодце - РИА Новости, 04.01.2026
В Татарстане обнаружили тела детей в колодце
Тела двоих детей обнаружены в одном из колодцев рядом с несанкционированной детской горкой в Менделеевске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, менделеевск, менделеевский район
Происшествия, Менделеевск, Менделеевский район
В Татарстане обнаружили тела детей в колодце

Тела двоих детей обнаружили в Татарстане в колодце рядом с горкой

© РИА Новости / Илья ПиталевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Прокуратура. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 янв – РИА Новости. Тела двоих детей обнаружены в одном из колодцев рядом с несанкционированной детской горкой в Менделеевске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, 4 января в одном из колодцев города Менделеевска, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, обнаружены тела двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам", ход расследования взят на контроль прокуратурой.
На место выезжала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова. Надзорный орган проверяет органы местного самоуправления на предмет непринятия своевременных мер по устранению несанкционированных детских горок, организацию, обслуживающую канализационные сети - по вопросам надлежащего содержания и эксплуатации коммунальной инфраструктуры, а также органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
