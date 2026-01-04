https://ria.ru/20260104/tatarstan-2066334382.html
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах - РИА Новости, 04.01.2026
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах
Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:08:00+03:00
2026-01-04T12:08:00+03:00
2026-01-04T12:08:00+03:00
происшествия
альметьевск
казань
набережные челны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93206/76/932067681_0:168:2958:1832_1920x0_80_0_0_76b450903eadb4505a12bb9dd1179fc8.jpg
https://ria.ru/20260104/dvizhenie-2066315406.html
https://ria.ru/20260103/kuban-2066277992.html
альметьевск
казань
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93206/76/932067681_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_4399ecd061e6c891bbfabb62a859f2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевск, казань, набережные челны
Происшествия, Альметьевск, Казань, Набережные Челны
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах
Движение транспорта ограничено еще на двух трассах Татарстана из-за непогоды
КАЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости.
Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает
Госавтоинспекция республики.
Ранее в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями с 08.00 мск было введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных автодорогах "Казань-Оренбург" (до Альметьевска
) и "Казань-Ульяновск".
"На федеральной автодороге М-7 "Волга" (от Казани
до Набережных Челнов
) введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
Также, по информации Госавтоинспекции республики, временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана.
Ограничения введены до улучшения погодных и дорожных условий.
Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и 4 января: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.