В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах

Также, по информации Госавтоинспекции республики, временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана.

Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и 4 января: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.