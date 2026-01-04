Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах
12:08 04.01.2026
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах
Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает... РИА Новости, 04.01.2026
В Татарстане из-за непогоды движение ограничили еще на двух трассах

© РИА Новости / Максим Богодвид
Сильный снегопад
Сильный снегопад. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане из-за непогоды еще на двух федеральных трассах - М-7 "Волга" и М-5 "Урал", сообщает Госавтоинспекция республики.
Ранее в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями с 08.00 мск было введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных автодорогах "Казань-Оренбург" (до Альметьевска) и "Казань-Ульяновск".
Автотрасса
На федеральных трассах Саратовской области ввели ограничения из-за непогоды
Вчера, 08:21
Вчера, 08:21
"На федеральной автодороге М-7 "Волга" (от Казани до Набережных Челнов) введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
Также, по информации Госавтоинспекции республики, временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на федеральной автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории Татарстана.
Ограничения введены до улучшения погодных и дорожных условий.
Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохраняется и 4 января: по прогнозам синоптиков ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.
Автомобиль в Белореченске после сильного снегопада
На Кубани частично восстановили электроснабжение после непогоды со снегом
3 января, 22:47
3 января, 22:47
 
