В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 08.00 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге "Казань-Оренбург" (до Альметьевска), на федеральной автодороге "Казань-Ульяновск", - говорится в сообщении.

Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков непогода сохранится и 4 января: ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.