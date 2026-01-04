Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков
08:30 04.01.2026
В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков
В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков - РИА Новости, 04.01.2026
В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков
Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане на двух федеральных трассах из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, альметьевск
Происшествия, Альметьевск
В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков

В Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков из-за непогоды

Сильный снегопад в Татарстане
Сильный снегопад в Татарстане
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сильный снегопад в Татарстане. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Движение автобусов и грузовиков временно ограничено в Татарстане на двух федеральных трассах из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекция республики.
«
"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 08.00 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге "Казань-Оренбург" (до Альметьевска), на федеральной автодороге "Казань-Ульяновск", - говорится в сообщении.
Накануне в республике началась метель с ухудшением видимости до 1 километра, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков непогода сохранится и 4 января: ожидаются сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 метров в секунду, на дорогах сохранится гололедица, снежные заносы, снежная каша.
Госавтоинспекция призывает водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.
Работа сотрудников ГИБДД. Архивное фото
В Башкирии закрыли участок трассы M-5 "Урал"
28 декабря 2025, 20:00
 
ПроисшествияАльметьевск
 
 
