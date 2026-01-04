Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/tailand-2066389369.html
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры - РИА Новости, 04.01.2026
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры
Двадцатилетний гражданин РФ приехал в Таиланд "навсегда", за первые дни потратил все деньги, потерял паспорт и принял решение попасть в местную тюрьму, "потому... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:58:00+03:00
2026-01-04T19:58:00+03:00
таиланд
россия
египет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101657/81/1016578144_0:202:2000:1327_1920x0_80_0_0_58e14b26dc1f4223fc79bc116a5211e7.jpg
https://ria.ru/20251223/tailand-2064145876.html
https://ria.ru/20260102/eksperty-2066084865.html
https://ria.ru/20251225/tailand-2064506615.html
таиланд
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101657/81/1016578144_108:0:1877:1327_1920x0_80_0_0_a60785891181326574728b00a6eb5199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, россия, египет, в мире
Таиланд, Россия, Египет, В мире
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры

РИА Новости: россиянин сбежал от родителей в Таиланд и сел там в тюрьму ради еды

© AP Photo / Wong Maye-EТюрьма в Юго-восточной Азии
Тюрьма в Юго-восточной Азии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Wong Maye-E
Тюрьма в Юго-восточной Азии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 4 янв – РИА Новости. Двадцатилетний гражданин РФ приехал в Таиланд "навсегда", за первые дни потратил все деньги, потерял паспорт и принял решение попасть в местную тюрьму, "потому что там хотя бы кормят", рассказала РИА Новости Светлана Шерстобоева, администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде.
"Двадцатилетний Данила, давно мечтавший попасть в Таиланд, воспользовался отсутствием родителей, уехавших отдыхать в Египет, и приехал в Паттайю "навсегда" с 6 тысячами бат (около 15 тысяч рублей) в кармане. За первые дни он прогулял все деньги, продал свой новенький айфон за 15 тысяч бат (около 40 тысяч рублей), снова все прогулял, потерял паспорт, двое суток прожил на пляже в центре Паттайи без еды и почти без воды, а потом решил попасть в местную тюрьму, где, как он сказал, "хотя бы кормят", - рассказала она.
Артем Бугорский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера
23 декабря 2025, 17:33
По словам волонтера, молодой россиянин сначала собирался попросить полицейских о помощи, но, когда за несколько часов в полицейском участке занятые своей работой сотрудники полиции не обратили на него внимания, ему пришла в голову "гениальная" мысль попасть в тюрьму, чтобы спастись от голода и жажды.
"Данила пошел в ближайший ресторан, выпил там литр воды и съел пиццу и спагетти, а потом отказался платить, сказав, что у него нет денег, и попросил вызвать полицию, что работники заведения и сделали. Но после двух дней в камере временного содержания в полицейском участке, где сердобольные полицейские давали ему воду, а соседи по камере немного подкармливали рисом, молодого человека отпустили на свободу, и он снова оказался на улице без еды и воды", - рассказала Шерстобоева.
Она добавила, что волонтеры, ничего не знавшие о Даниле, подключились к заботам о его возвращении домой только на той стадии, когда молодой россиянин понял, что ему надо обратиться за помощью в туристическую полицию, откуда волонтерам немедленно позвонили.
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
2 января, 17:11
"Сейчас все хорошо: мы связались с его родителями, которые по приезде из Египта нашли на столе записку от сына о том, что он "уехал за границу навсегда", и подали его в розыск. Родители обеспечили Даниле оплату гостиницы и питания на ближайшее время, пока они ищут сыну обратный билет, что сейчас, в разгар сезона, совсем непросто: билеты самые дорогие в году, и места на рейсы в дефиците", - рассказала волонтер.
Она добавила, что россиянину, прежде чем улететь из Таиланда домой, придется также получить в посольстве России в Таиланде свидетельство для возвращения на родину, так как его паспорт утерян.
Полицейские в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Благовещенский педагог оказался в тайском изоляторе за опоздания на работе
25 декабря 2025, 09:00
 
ТаиландРоссияЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала