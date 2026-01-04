В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры

БАНГКОК, 4 янв – РИА Новости. Двадцатилетний гражданин РФ приехал в Таиланд "навсегда", за первые дни потратил все деньги, потерял паспорт и принял решение попасть в местную тюрьму, "потому что там хотя бы кормят", рассказала РИА Новости Светлана Шерстобоева, администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде.

"Двадцатилетний Данила, давно мечтавший попасть в Таиланд , воспользовался отсутствием родителей, уехавших отдыхать в Египет , и приехал в Паттайю "навсегда" с 6 тысячами бат (около 15 тысяч рублей) в кармане. За первые дни он прогулял все деньги, продал свой новенький айфон за 15 тысяч бат (около 40 тысяч рублей), снова все прогулял, потерял паспорт, двое суток прожил на пляже в центре Паттайи без еды и почти без воды, а потом решил попасть в местную тюрьму, где, как он сказал, "хотя бы кормят", - рассказала она.

По словам волонтера, молодой россиянин сначала собирался попросить полицейских о помощи, но, когда за несколько часов в полицейском участке занятые своей работой сотрудники полиции не обратили на него внимания, ему пришла в голову "гениальная" мысль попасть в тюрьму, чтобы спастись от голода и жажды.

"Данила пошел в ближайший ресторан, выпил там литр воды и съел пиццу и спагетти, а потом отказался платить, сказав, что у него нет денег, и попросил вызвать полицию, что работники заведения и сделали. Но после двух дней в камере временного содержания в полицейском участке, где сердобольные полицейские давали ему воду, а соседи по камере немного подкармливали рисом, молодого человека отпустили на свободу, и он снова оказался на улице без еды и воды", - рассказала Шерстобоева.

Она добавила, что волонтеры, ничего не знавшие о Даниле, подключились к заботам о его возвращении домой только на той стадии, когда молодой россиянин понял, что ему надо обратиться за помощью в туристическую полицию, откуда волонтерам немедленно позвонили.

"Сейчас все хорошо: мы связались с его родителями, которые по приезде из Египта нашли на столе записку от сына о том, что он "уехал за границу навсегда", и подали его в розыск. Родители обеспечили Даниле оплату гостиницы и питания на ближайшее время, пока они ищут сыну обратный билет, что сейчас, в разгар сезона, совсем непросто: билеты самые дорогие в году, и места на рейсы в дефиците", - рассказала волонтер.