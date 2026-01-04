https://ria.ru/20260104/surgut-2066381489.html
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи - РИА Новости, 04.01.2026
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи
В Сургуте начали проверку информации о смерти врача скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:57:00+03:00
2026-01-04T18:57:00+03:00
2026-01-04T19:42:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи
СК проверяет сообщения о смерти врача скорой помощи Преснякова в Сургуте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости. В Сургуте начали проверку информации о смерти врача скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.
"Обстоятельства выясняются следователями", — сказала собеседница агентства.
Как ранее писала "Российская газета" со ссылкой на знакомых погибшего, известного в Сургуте врача Юрия Преснякова нашли мертвым в собственном автомобиле. Тело 64-летнего мужчины обнаружили рядом с его домом на улице Первопроходцев, сообщалось в публикации. На скорой он отработал не один десяток лет и спас тысячи жизней.