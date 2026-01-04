В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи

Как ранее писала "Российская газета" со ссылкой на знакомых погибшего, известного в Сургуте врача Юрия Преснякова нашли мертвым в собственном автомобиле. Тело 64-летнего мужчины обнаружили рядом с его домом на улице Первопроходцев, сообщалось в публикации. На скорой он отработал не один десяток лет и спас тысячи жизней.