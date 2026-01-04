Рейтинг@Mail.ru
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 04.01.2026 (обновлено: 19:42 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/surgut-2066381489.html
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи - РИА Новости, 04.01.2026
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи
В Сургуте начали проверку информации о смерти врача скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:57:00+03:00
2026-01-04T19:42:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте проверяют сообщения о смерти врача скорой помощи

СК проверяет сообщения о смерти врача скорой помощи Преснякова в Сургуте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости. В Сургуте начали проверку информации о смерти врача скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.
"Обстоятельства выясняются следователями", — сказала собеседница агентства.
Как ранее писала "Российская газета" со ссылкой на знакомых погибшего, известного в Сургуте врача Юрия Преснякова нашли мертвым в собственном автомобиле. Тело 64-летнего мужчины обнаружили рядом с его домом на улице Первопроходцев, сообщалось в публикации. На скорой он отработал не один десяток лет и спас тысячи жизней.
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала