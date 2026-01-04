Рейтинг@Mail.ru
17:21 04.01.2026
Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США
Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США
Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США

Супруга замглавы Белого дома опубликовала карту Гренландии в цветах флага США

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Вчера, 01:52
"Просто дружеское напоминание о США и королевстве Дания: мы тесные союзники и должны продолжать сотрудничать в этом качестве. Безопасность США - это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже часть НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты вместе работают для обеспечения безопасности в Арктике", - прокомментировал публикацию Миллер посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен.
Он подчеркнул, что Дания стала уделять намного больше внимания безопасности в Арктике. Так, за один только 2025 год Копенгаген выделил 13,7 миллиарда долларов, которые можно использовать в Арктике и северной Атлантике.
"Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности королевства Дания", - заключил дипломат.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Дании забили тревогу из-за послания США после атаки на Венесуэлу
Вчера, 12:30
Трамп 22 декабря 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен ранее подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии
14 апреля 2025, 12:20
 
