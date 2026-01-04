Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США

"Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности королевства Дания", - заключил дипломат.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.