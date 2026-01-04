Рейтинг@Mail.ru
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.01.2026
23:00 04.01.2026 (обновлено: 23:08 04.01.2026)
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.01.2026
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
Суд в Нью-Йорке подтвердил РИА Новости, что заседание по делу против захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет в понедельник в 20.00 по мск.
нью-йорк (город)
в мире
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
нью-йорк (город), в мире, николас мадуро, удары сша по венесуэле, сша, венесуэла
Нью-Йорк (город), В мире, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, США, Венесуэла
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке

Суд над Мадуро пройдет 5 января в 20:00 по Москве

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке подтвердил РИА Новости, что заседание по делу против захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет в понедельник в 20.00 по мск.
"Судебное заседание состоится завтра, 5 января 2026 года, в 12.00 по восточному американскому времени. Оно пройдет под председательством окружного судьи США Элвина К. Хеллерштейна", - сообщил суд в ответ на вопрос о том, когда состоится слушание по делу против Мадуро.
