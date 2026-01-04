https://ria.ru/20260104/sud-2066408742.html
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.01.2026
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
Суд в Нью-Йорке подтвердил РИА Новости, что заседание по делу против захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет в понедельник в 20.00 по мск. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T23:00:00+03:00
2026-01-04T23:00:00+03:00
2026-01-04T23:08:00+03:00
нью-йорк (город)
в мире
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:84:560:399_1920x0_80_0_0_6954a92b4bfbee33a45aa56b1811ec46.jpg
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066408244.html
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:31:560:451_1920x0_80_0_0_b9a4d2282be4cfe5da9b6b6b80c5a872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), в мире, николас мадуро, удары сша по венесуэле, сша, венесуэла
Нью-Йорк (город), В мире, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, США, Венесуэла
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
Суд над Мадуро пройдет 5 января в 20:00 по Москве