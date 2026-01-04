Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела "Военторга" - РИА Новости, 04.01.2026
18:35 04.01.2026
Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела "Военторга"
Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела "Военторга"
Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта по делу о хищениях "Военторгом" при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России Сергея Тетруашвили,... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
владимир павлов
военторг
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия, владимир павлов, военторг, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Владимир Павлов, Военторг, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела "Военторга"

РИА Новости: фигуранта дела "Военторга" Тетруашвили отправили под домашний арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили
Фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании Сандора Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили. Архивное фото
МОСКВА 4 янв - РИА Новости. Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта по делу о хищениях "Военторгом" при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России Сергея Тетруашвили, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
В декабре суд продлил обвиняемому домашний арест.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дагестанского журналиста перевели под домашний арест по делу о хищении
31 декабря 2025, 17:52
«
"Постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста вступило в силу 23 декабря", - следует из данных суда.
В рамках дела в СИЗО ранее были отправлены бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов, экс-руководитель "Военторга" Владимир Павлов, Тимур Исаков и Сергея Тетруашвили, под домашним арестом находятся Дмитрий Комлев и фигурант по фамилии Навроцкий. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, представители АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении государственных контрактов путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости министерству обороны РФ. Как указано на сайте фабрики, её заказчиками являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН и МЧС.
Руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками в период с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
30 декабря 2025, 17:15
 
ПроисшествияВладимир ПавловВоенторгМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
