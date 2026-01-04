Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела "Военторга"

МОСКВА 4 янв - РИА Новости. Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта по делу о хищениях "Военторгом" при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России Сергея Тетруашвили, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками в период с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.