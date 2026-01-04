https://ria.ru/20260104/sud-2066378620.html
Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела "Военторга"
МОСКВА 4 янв - РИА Новости. Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта по делу о хищениях "Военторгом" при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России Сергея Тетруашвили, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
В декабре суд продлил обвиняемому домашний арест.
«
"Постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста вступило в силу 23 декабря", - следует из данных суда.
В рамках дела в СИЗО ранее были отправлены бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов, экс-руководитель "Военторга
" Владимир Павлов
, Тимур Исаков и Сергея Тетруашвили, под домашним арестом находятся Дмитрий Комлев и фигурант по фамилии Навроцкий. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, представители АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении государственных контрактов путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости министерству обороны РФ
. Как указано на сайте фабрики, её заказчиками являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС
, ФСИН
и МЧС
.
Руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками в период с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.