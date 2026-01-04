Рейтинг@Mail.ru
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля
07:59 04.01.2026
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля
Система спутникового интернета от Starlink компании SpaceX заявила, что будет обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатной непрерывной интернет-связью до 3 февраля РИА Новости, 04.01.2026
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля

Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля после атаки США

Молодой человек держит флаг Венесуэлы
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Молодой человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Система спутникового интернета от Starlink компании SpaceX заявила, что будет обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатной непрерывной интернет-связью до 3 февраля на фоне атаки США на Каракас.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Американский истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
CBS опубликовал снимки последствий ударов США по Венесуэле
Вчера, 07:57
"Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь", - говорится в публикации в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу
Вчера, 07:05
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис
Вчера, 06:30
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресSpaceXООН
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала