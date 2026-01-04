Семья из Венесуэлы после удара США осталась без жилья

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Семья из сектора Ла-Сублетте в приходе Катия-Ла-Мар венесуэльского штата Ла-Гуайра рассказала РИА Новости, что после налета США осталась без крова и средств к существованию - в результате взрыва погибла их 80-летняя родственница, а дому был нанесён серьёзный ущерб.

В результате одного из ударов США , нанесенных перед захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро , смертельные травмы получила жительница Ла-Сублетте Роселена Гонсалес. В разговоре с агентством у разрушенного дома член семьи подтвердил гибель женщины.

"Мне показалось, что удар причинил внутренние травмы, потому что она была жива и фактически умерла уже внизу, когда мы доехали до маленькой больницы", - рассказал 62-летний племянник погибшей.

По словам мужчины, семья, помимо утраты близкого человека, столкнулась с тяжёлой материальной ситуацией - часть ее членов осталась без дома.

"Нам негде жить. Нам нужно похоронить мою тётю, но у нас на это тоже нет средств - мы бедная семья", - сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.