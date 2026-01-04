В Нидерландах объяснили, почему обвинения Венесуэлы в наркотрафике абсурдны

ГААГА, 4 янв - РИА Новости. Обвинения США в адрес Венесуэлы в торговле кокаином абсурдны: 80% поставок наркотического вещества идут в Штаты через Тихий океан, а крупнейшие наркоторговцы Латинской Америки являются соратниками американского президента Дональда Трампа, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) и активист мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.

"Обвинения Соединенных Штатов в адрес Венесуэлы в торговле кокаином – полная чушь. И дело не только в том, что отчеты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) показывают, что Венесуэла не играет существенной роли в торговле кокаином, и что 80% импорта кокаина в США поступает через Тихий океан, на котором у Венесуэлы нет береговой линии, но и в том, что некоторые из крупнейших наркоторговцев Латинской Америки являются ближайшими союзниками Трампа", - считает де Гроот.

Он привел в примел сидевшего в первом ряду на инаугурации Трампа президента Эквадора Даниэля Нобоа, который, по его словам, связан через свою семью с компанией по экспорту бананов.

"И есть очень, очень убедительные обвинения и доказательства того, что эта компания по транспортировке бананов используется для доставки огромных объемов кокаина в Соединенные Штаты. Эта компания составляет значительную часть состояния семьи Нобоа", - отметил активист.

Другой пример - бывший президент Гондураса Хуан Эрнандес, который, как утверждает собеседник агентства, также был наркобароном и вместе с братом переправлял "тонны кокаина" в Соединенные Штаты во время своего президентства.

"После отставки Эрнандеса его самого обвинили и арестовали в США за торговлю наркотиками. Трамп его помиловал. Так что, если бы Трамп хоть сколько-нибудь беспокоился о контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты, он бы что-то с этим сделал. Ведь эти люди, по всей видимости, несут наибольшую ответственность в Латинской Америке за поставки наркотиков в США", - резюмировал де Гроот.

Против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.