22:06 04.01.2026
В Нидерландах объяснили, почему обвинения Венесуэлы в наркотрафике абсурдны
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, мид кнр, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, МИД КНР, ООН, Удары США по Венесуэле
В Нидерландах объяснили, почему обвинения Венесуэлы в наркотрафике абсурдны

РИА Новости: де Гроот рассказал, что 80% кокаина в США везут через Тихий океан

© U.S. Southern CommandУдар по судно, якобы перевозившему наркотики в Тихом океане
Удар по судно, якобы перевозившему наркотики в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© U.S. Southern Command
Удар по судно, якобы перевозившему наркотики в Тихом океане. Архивное фото
ГААГА, 4 янв - РИА Новости. Обвинения США в адрес Венесуэлы в торговле кокаином абсурдны: 80% поставок наркотического вещества идут в Штаты через Тихий океан, а крупнейшие наркоторговцы Латинской Америки являются соратниками американского президента Дональда Трампа, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) и активист мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.
"Обвинения Соединенных Штатов в адрес Венесуэлы в торговле кокаином – полная чушь. И дело не только в том, что отчеты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) показывают, что Венесуэла не играет существенной роли в торговле кокаином, и что 80% импорта кокаина в США поступает через Тихий океан, на котором у Венесуэлы нет береговой линии, но и в том, что некоторые из крупнейших наркоторговцев Латинской Америки являются ближайшими союзниками Трампа", - считает де Гроот.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
Он привел в примел сидевшего в первом ряду на инаугурации Трампа президента Эквадора Даниэля Нобоа, который, по его словам, связан через свою семью с компанией по экспорту бананов.
"И есть очень, очень убедительные обвинения и доказательства того, что эта компания по транспортировке бананов используется для доставки огромных объемов кокаина в Соединенные Штаты. Эта компания составляет значительную часть состояния семьи Нобоа", - отметил активист.
Другой пример - бывший президент Гондураса Хуан Эрнандес, который, как утверждает собеседник агентства, также был наркобароном и вместе с братом переправлял "тонны кокаина" в Соединенные Штаты во время своего президентства.
"После отставки Эрнандеса его самого обвинили и арестовали в США за торговлю наркотиками. Трамп его помиловал. Так что, если бы Трамп хоть сколько-нибудь беспокоился о контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты, он бы что-то с этим сделал. Ведь эти люди, по всей видимости, несут наибольшую ответственность в Латинской Америке за поставки наркотиков в США", - резюмировал де Гроот.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Рубио рассказал, чего США ожидают от Венесуэлы после захвата Мадуро
Вчера, 18:13
Против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что США намерены поставлять нефть из Венесуэлы другим странам
3 января, 21:18
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
