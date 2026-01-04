https://ria.ru/20260104/ssha-2066403284.html
Опрос: жители США разделились в оценке вторжения в Венесуэлу
Опрос: жители США разделились в оценке вторжения в Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Опрос: жители США разделились в оценке вторжения в Венесуэлу
Жители США разделились в оценке влияния недавнего вторжения США в Венесуэлу на ситуацию в латиноамериканской стране, следует из опроса компании YouGov.
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Жители США разделились в оценке влияния недавнего вторжения США в Венесуэлу на ситуацию в латиноамериканской стране, следует из опроса компании YouGov
.
По этим данным, 34% опрошенных считают, что операция США
улучшит ситуацию в Венесуэле
, тогда как 35% полагают, что она приведет к негативными последствиям для страны. Еще 9% считают, что ситуация в Венесуэле никак не изменится, а 22% не уверены с ответом.
В то же время более половины демократов - 54% - убеждены в том, что эта инициатива окажет негативный эффект на обстановку в Венесуэле, тогда как 66% республиканцев придерживаются противоположного мнения.
Опрос проводился 4 января среди 991 взрослых жителей США. Погрешность составляет 3,6 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине
вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР
подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР
тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.