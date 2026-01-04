"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после шага Трампа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Одобрение Киевом действий США против Венесуэлы показывает, что ему наплевать на демократию, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X.
"Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы (американским лидером Дональдом — Прим. ред.) Трампом и похищение ее президента <…> Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры и который два года назад превысил свой срок полномочий и больше не легитимен", — написал он.
По словам Нортона, Киеву "совершенно наплевать на так называемую демократию".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Президент США также сообщил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.