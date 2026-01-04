Рейтинг@Mail.ru
"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после шага Трампа - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 04.01.2026 (обновлено: 22:04 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/ssha-2066401753.html
"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после шага Трампа
"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после шага Трампа - РИА Новости, 04.01.2026
"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после шага Трампа
Одобрение Киевом действий США против Венесуэлы показывает, что ему наплевать на демократию, заявил основатель и редактор независимого новостного издания... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:43:00+03:00
2026-01-04T22:04:00+03:00
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
сша
киев
дональд трамп
делси родригес
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169239_0:150:645:513_1920x0_80_0_0_326f1c112093a5ac5fd0007b23275b6a.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066373882.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066362153.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066356508.html
венесуэла
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066169239_0:90:645:574_1920x0_80_0_0_6486f373c2801bb4fd9fa89974787194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, сша, киев, дональд трамп, делси родригес, нато, оон, украина
Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла, США, Киев, Дональд Трамп, Делси Родригес, НАТО, ООН, Украина
"Украине наплевать". В США сделали громкое заявление после шага Трампа

Нортон: позиция Украины по Венесуэле говорит о том, что ей плевать на демократию

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Одобрение Киевом действий США против Венесуэлы показывает, что ему наплевать на демократию, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X.
"Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы (американским лидером Дональдом — Прим. ред.) Трампом и похищение ее президента <…> Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры и который два года назад превысил свой срок полномочий и больше не легитимен", — написал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Лучше бояться": в США внезапно высказались о дерзком шаге Трампа
Вчера, 18:06
По словам Нортона, Киеву "совершенно наплевать на так называемую демократию".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США
Вчера, 16:34
Президент США также сообщил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа
Вчера, 15:43
 
Удары США по ВенесуэлеВ миреВенесуэлаСШАКиевДональд ТрампДелси РодригесНАТОООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала