"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США
16:34 04.01.2026
"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США
"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Венесуэлу и другие страны Латинской Америки настигнет кризис, если стратегия давления США не сработает, предположил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"США сейчас придерживаются стратегии давления. Но если она не сработает, Венесуэла рухнет, и последствия краха государства среднего размера в Латинской Америке дадут о себе знать. При таком сценарии на континенте может возникнуть хаос куда более масштабный, чем в Европе", — считает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Худшие опасения". На Западе узнали, что произошло в мире из-за Трампа
Вчера, 15:43
По словам Пилкингтона, кризис в Венесуэле "может привести к череде крахов других политических режимов — от Колумбии до Мексики".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Станут следующими". На Западе жестко предупредили ЕС из-за Венесуэлы
Вчера, 15:48
Президент США также сообщил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не сможет обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вучич сравнил ситуацию в Венесуэле со свержением Милошевича в Югославии
Вчера, 15:36
 
