США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт

ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле и смещение президента Николаса Мадуро связаны не с борьбой с наркоторговлей, а с нефтью и желанием США установить новый порядок в Западном полушарии, заявил РИА Новости профессор истории Латинской Америки Уорикского университета Бенджамин Смит.

"Кокаин не является большой проблемой для Соединенных Штатов (в отличии от метамфетамина и фентанила). Большая часть кокаина поступает не из Венесуэлы . А венесуэльские банды играют второстепенную роль в наркобизнесе. Это вторжение связано не с наркотиками. Речь идет о нефти, промежуточных выборах (в США – ред.) и новом порядке в Западном полушарии", - сказал профессор, комментируя американские обвинения в адрес Мадуро в наркотрафике.

Профессор, опубликовавший книгу о мировой истории наркоторговли, также усомнился в причастности Мадуро к наркотрафику.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.