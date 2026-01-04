https://ria.ru/20260104/ssha-2066358686.html
США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт
США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт - РИА Новости, 04.01.2026
США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт
Операция США в Венесуэле и смещение президента Николаса Мадуро связаны не с борьбой с наркоторговлей, а с нефтью и желанием США установить новый порядок в... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
2026
Новости
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле и смещение президента Николаса Мадуро связаны не с борьбой с наркоторговлей, а с нефтью и желанием США установить новый порядок в Западном полушарии, заявил РИА Новости профессор истории Латинской Америки Уорикского университета Бенджамин Смит.
"Кокаин не является большой проблемой для Соединенных Штатов (в отличии от метамфетамина и фентанила). Большая часть кокаина поступает не из Венесуэлы
. А венесуэльские банды играют второстепенную роль в наркобизнесе. Это вторжение связано не с наркотиками. Речь идет о нефти, промежуточных выборах (в США
– ред.) и новом порядке в Западном полушарии", - сказал профессор, комментируя американские обвинения в адрес Мадуро
в наркотрафике.
Профессор, опубликовавший книгу о мировой истории наркоторговли, также усомнился в причастности Мадуро к наркотрафику.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине
вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР
подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР
тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.