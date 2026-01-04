Рейтинг@Mail.ru
США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт
16:03 04.01.2026
США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт
США нужна венесуэльская нефть, рассказал британский эксперт
2026-01-04T16:03:00+03:00
2026-01-04T16:03:00+03:00
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, уорикский университет, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Уорикский университет, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле и смещение президента Николаса Мадуро связаны не с борьбой с наркоторговлей, а с нефтью и желанием США установить новый порядок в Западном полушарии, заявил РИА Новости профессор истории Латинской Америки Уорикского университета Бенджамин Смит.
"Кокаин не является большой проблемой для Соединенных Штатов (в отличии от метамфетамина и фентанила). Большая часть кокаина поступает не из Венесуэлы. А венесуэльские банды играют второстепенную роль в наркобизнесе. Это вторжение связано не с наркотиками. Речь идет о нефти, промежуточных выборах (в США – ред.) и новом порядке в Западном полушарии", - сказал профессор, комментируя американские обвинения в адрес Мадуро в наркотрафике.
США вернулись к доктрине Монро, рассказал египетский эксперт
Вчера, 15:56
Профессор, опубликовавший книгу о мировой истории наркоторговли, также усомнился в причастности Мадуро к наркотрафику.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
"Станут следующими". На Западе жестко предупредили ЕС из-за Венесуэлы
Вчера, 15:48
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУорикский университетМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
