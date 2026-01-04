США вернулись к доктрине Монро, рассказал египетский эксперт

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Вашингтон, проведя силовую операцию в Венесуэле, подтвердил возвращение к "доктрине Монро" с захватом ресурсов Латинской Америки, поделился мнением с РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Мухаммед Рабии ад-Дейхи.

"Арест Мадуро отражает американскую стратегию безопасности на 2025 год и полностью укладывается в принцип "Америка прежде всего". Это фактически означает возвращение к обновленной "доктрине Монро", направленной на недопущение влияния внешних сил в Латинской Америке , с акцентом на экономическую выгоду за счет бесплатного восстановления нефтяной инфраструктуры", - сказал Ад-Дейхи.

По словам эксперта, эта стремительная военная операция, о которой объявил президент США Дональд Трамп , скрывает очевидные экономические мотивы: Вашингтон стремится установить контроль над колоссальными нефтяными запасами Венесуэлы , от которых в значительной степени зависят американские нефтеперерабатывающие заводы, а также над редкими минеральными ресурсами - золотом и стратегическими металлами.

Ад-Дейхи подчеркнул, что "подобное вмешательство грозит резкой эскалацией региональной напряженности и создает опасный прецедент, который может повториться и в других странах, что требует жестокой международной позиции в защиту суверенитета и мира".

Эксперт напомнил, что доктриной Монро является внешнеполитический курс США, провозглашенный в 1823 году президентом Джеймсом Монро и считающийся одним из ключевых принципов американской политики в отношении Латинской Америки.

Согласно этой доктрине, Латинская Америка рассматривается как зона исключительных интересов США, а любое иностранное вмешательство в регионе расценивается как угроза Вашингтону.

По мнению аналитика, со временем данный принцип превратился в инструмент, прикрывающий установление американского доминирования в странах Центральной и Южной Америки

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.