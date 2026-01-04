США вернулись к доктрине Монро, рассказал египетский эксперт

Рейтинг@Mail.ru
15:56 04.01.2026 (обновлено: 16:00 04.01.2026)
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Вашингтон, проведя силовую операцию в Венесуэле, подтвердил возвращение к "доктрине Монро" с захватом ресурсов Латинской Америки, поделился мнением с РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Мухаммед Рабии ад-Дейхи.
"Арест Мадуро отражает американскую стратегию безопасности на 2025 год и полностью укладывается в принцип "Америка прежде всего". Это фактически означает возвращение к обновленной "доктрине Монро", направленной на недопущение влияния внешних сил в Латинской Америке, с акцентом на экономическую выгоду за счет бесплатного восстановления нефтяной инфраструктуры", - сказал Ад-Дейхи.
По словам эксперта, эта стремительная военная операция, о которой объявил президент США Дональд Трамп, скрывает очевидные экономические мотивы: Вашингтон стремится установить контроль над колоссальными нефтяными запасами Венесуэлы, от которых в значительной степени зависят американские нефтеперерабатывающие заводы, а также над редкими минеральными ресурсами - золотом и стратегическими металлами.
Ад-Дейхи подчеркнул, что "подобное вмешательство грозит резкой эскалацией региональной напряженности и создает опасный прецедент, который может повториться и в других странах, что требует жестокой международной позиции в защиту суверенитета и мира".
Эксперт напомнил, что доктриной Монро является внешнеполитический курс США, провозглашенный в 1823 году президентом Джеймсом Монро и считающийся одним из ключевых принципов американской политики в отношении Латинской Америки.
Согласно этой доктрине, Латинская Америка рассматривается как зона исключительных интересов США, а любое иностранное вмешательство в регионе расценивается как угроза Вашингтону.
По мнению аналитика, со временем данный принцип превратился в инструмент, прикрывающий установление американского доминирования в странах Центральной и Южной Америки.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
