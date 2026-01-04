США могут назначить посланника в Венесуэлу для помощи Рубио, пишет WP

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американским властям может понадобиться назначить посланника в Венесуэлу для помощи госсекретарю США Марко Рубио в управлении страной, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника передавало, что госсекретарь США может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после захвата Вашингтоном венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"Американские официальные лица говорят, что Рубио сыграет огромную роль в определении политики США, в то время как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа пытается стабилизировать Венесуэлу. Его превосходное знание испанского языка, знакомство с лидерами латиноамериканских стран и венесуэльской оппозиции делает его самым подходящим назначенцем для Трампа... Однако администрации понадобится назначить посланника, который будет работать на постоянной основе, чтобы помочь Рубио, учитывая огромный масштаб решений и обязанностей для подобной задачи", - говорится в публикации издания со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Как рассказали источники газеты, именно Рубио сыграл центральную роль в планировании операции по захвату Мадуро, и сейчас перед ним стоит "задача ошеломляющих масштабов", касающаяся решений в сфере энергетики, выборов, санкций и безопасности, которые ему предстоит принимать.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.