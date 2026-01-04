США могут назначить посланника в Венесуэлу для помощи Рубио, пишет WP

Как рассказали источники газеты, именно Рубио сыграл центральную роль в планировании операции по захвату Мадуро, и сейчас перед ним стоит "задача ошеломляющих масштабов", касающаяся решений в сфере энергетики, выборов, санкций и безопасности, которые ему предстоит принимать.