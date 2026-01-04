Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ssha-2066344835.html
Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными
Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными - РИА Новости, 04.01.2026
Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными
Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал действия США в Венесуэле крайне сомнительными и призвал к РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:21:00+03:00
2026-01-04T14:21:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
германия
николас мадуро
дональд трамп
фридрих мерц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066212536_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_577d8a7afcb3ef31e03b93ef5e56c13e.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066243620.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066267146.html
венесуэла
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066212536_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bbeeb4ec72d29cd0151b16c2ae2af65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, германия, николас мадуро, дональд трамп, фридрих мерц, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Германия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль назвал действия США в Венесуэле сомнительными

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПожарный рядом с разрушенной зенитной установкой на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Пожарный рядом с разрушенной зенитной установкой на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Пожарный рядом с разрушенной зенитной установкой на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал действия США в Венесуэле крайне сомнительными и призвал к соблюдению международного права, сообщило агентство DPA.
По его словам, хотя Николас Мадуро "возглавлял авторитарный режим", это не может служить оправданием для неуважения к международному праву.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
"Международное право должно соблюдаться. Это относится и к действиям США", - заявил вице-канцлер.
Клингбайль добавил, что сейчас необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию и "найти путь к мирному переходу к демократии в Венесуэле".
В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле
3 января, 21:20
 
В миреВенесуэлаСШАГерманияНиколас МадуроДональд ТрампФридрих МерцООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала