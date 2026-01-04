Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ssha-2066344349.html
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы
Эксперт из Китая Ван Цзинь считает, что операция США против Венесуэлы усиливает неопределенность не только в мире, но и в США и может подорвать баланс властей... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:13:00+03:00
2026-01-04T14:13:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
китай
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066214985_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe80b18ce6dc7bfe6a766672d292dfa6.jpg
https://ria.ru/20260104/ankara-2066339577.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066343045.html
сша
венесуэла
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066214985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83ddf1f1fbe6e8a93d22f8cd19546b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, китай, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, северо-западный университет, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Китай, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Северо-Западный университет, Удары США по Венесуэле
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы

Ван Цзинь: американская атака на Венесуэлу может подорвать баланс власти в США

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaУничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Эксперт из Китая Ван Цзинь считает, что операция США против Венесуэлы усиливает неопределенность не только в мире, но и в США и может подорвать баланс властей внутри политической системы страны, сообщает китайское издание "Пэнпай".
Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство. Он добавил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме Трампа Мадуро
Вчера, 12:55
"Подобные действия (операция против Венесуэлы и захват Николаса Мадуро - ред.) неизбежно порождают споры в сфере конституционного права и правовой легитимности, а также усиливают расколы, дискуссии и неопределенность как внутри США, так и на международной арене", - приводит издание слова директора Центра исследований международной стратегии Северо-Западного университета Китая Ван Цзиня.
По его словам, ключевой темой для дискуссий в США неизбежно станет вопрос законности операции.
"Американское правительство квалифицирует произошедшее как "административное правоприменительное действие", стремясь тем самым избежать признания военного характера операции и связанных с ним правовых последствий", - считает Ван Цзинь.
В подобном контексте официальное признание операции США "военной" означало бы, что президент начал войну без разрешения конгресса. Подобные действия "бросают вызов" конституционному распределению полномочий и рассматриваются как откровенное пренебрежение властью законодательного органа, отмечает эксперт.
По его мнению, если президент США и дальше будет начинать "военные действия" против других государств, опираясь лишь на исполнительные указы, а не на разрешение конгресса, то это неизбежно приведет к подрыву баланса властей в американской политической системе.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Итальянский эксперт назвал нефть истинной целью операции США в Венесуэле
Вчера, 13:59
 
В миреСШАВенесуэлаКитайНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНСеверо-Западный университетУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала