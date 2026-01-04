Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Эксперт из Китая Ван Цзинь считает, что операция США против Венесуэлы усиливает неопределенность не только в мире, но и в США и может подорвать баланс властей внутри политической системы страны, сообщает китайское издание " Эксперт из Китая Ван Цзинь считает, что операция США против Венесуэлы усиливает неопределенность не только в мире, но и в США и может подорвать баланс властей внутри политической системы страны, сообщает китайское издание " Пэнпай ".

Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство. Он добавил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

"Подобные действия (операция против Венесуэлы и захват Николаса Мадуро - ред.) неизбежно порождают споры в сфере конституционного права и правовой легитимности, а также усиливают расколы, дискуссии и неопределенность как внутри США, так и на международной арене", - приводит издание слова директора Центра исследований международной стратегии Северо-Западного университета Китая Ван Цзиня.

По его словам, ключевой темой для дискуссий в США неизбежно станет вопрос законности операции.

"Американское правительство квалифицирует произошедшее как "административное правоприменительное действие", стремясь тем самым избежать признания военного характера операции и связанных с ним правовых последствий", - считает Ван Цзинь.

В подобном контексте официальное признание операции США "военной" означало бы, что президент начал войну без разрешения конгресса. Подобные действия "бросают вызов" конституционному распределению полномочий и рассматриваются как откровенное пренебрежение властью законодательного органа, отмечает эксперт.

По его мнению, если президент США и дальше будет начинать "военные действия" против других государств, опираясь лишь на исполнительные указы, а не на разрешение конгресса, то это неизбежно приведет к подрыву баланса властей в американской политической системе.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.