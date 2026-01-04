США отказали в праве на суверенитет Западному полушарию, заявил Клишас

Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу США в декабре 1823 года. В нём он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США Западном полушарии.