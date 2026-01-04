Рейтинг@Mail.ru
США отказали в праве на суверенитет Западному полушарию, заявил Клишас
07:30 04.01.2026
США отказали в праве на суверенитет Западному полушарию, заявил Клишас
2026-01-04T07:30:00+03:00
2026-01-04T07:30:00+03:00
в мире
сша
европа
венесуэла
андрей клишас
в мире, сша, европа, венесуэла, андрей клишас
В мире, США, Европа, Венесуэла, Андрей Клишас
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария, Европе нужно приготовиться, заявил российский сенатор Андрей Клишас.
"Очень содержательное общение (президента США Дональда) Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться", - написал Клишас в Telegram-канале.
Сенатор не уточнил, о каком именно высказывании Трампа идет речь. Ранее Трамп на фоне американской операции против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии. Позже он заявил, что доктрину Монро теперь называют Донро в честь него, так как его администрация якобы превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу США в декабре 1823 года. В нём он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США Западном полушарии.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
Вчера, 01:08
 
