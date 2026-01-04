Рейтинг@Mail.ru
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
07:24 04.01.2026 (обновлено: 14:04 04.01.2026)
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа - РИА Новости, 04.01.2026
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Венесуэлу под совершенно надуманным предлогом, об этом заявил подполковник американской армии в отставке РИА Новости, 04.01.2026
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Венесуэлу под совершенно надуманным предлогом, об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано", — сказал Дэвис, обращаясь к американцам.
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
Вчера, 01:22
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
Вчера, 01:22
При этом эксперт напомнил, что в Вашингтоне вряд ли молчали бы, если бы что-то подобное было совершено против самих Штатов. Даже то, как это было сделано и как обставлено, говорит само за себя, пояснил Дэвис.
"Я вам говорю, я вас умоляю: прислушайтесь", — заключил Дэвис.
Трамп 3 января заявил, что Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно. Позже появилась информация о том, что его, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине. Однако самого венесуэльского лидера журналистам не показали.
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле
Вчера, 05:00
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле
Вчера, 05:00
 
