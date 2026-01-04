"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Венесуэлу под совершенно надуманным предлогом, об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано", — сказал Дэвис, обращаясь к американцам.
При этом эксперт напомнил, что в Вашингтоне вряд ли молчали бы, если бы что-то подобное было совершено против самих Штатов. Даже то, как это было сделано и как обставлено, говорит само за себя, пояснил Дэвис.
"Я вам говорю, я вас умоляю: прислушайтесь", — заключил Дэвис.
Трамп 3 января заявил, что Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно. Позже появилась информация о том, что его, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине. Однако самого венесуэльского лидера журналистам не показали.