СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
03:32 04.01.2026
СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
США несколько месяцев рассматривали добровольную отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро как основной план по политике в отношении страны, сообщает портал РИА Новости, 04.01.2026
Николас Мадуро
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США несколько месяцев рассматривали добровольную отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро как основной план по политике в отношении страны, сообщает портал Axios со ссылкой на нескольких советников американского президента Дональда Трампа.
"Планом "А" в течение нескольких месяцев оставалась добровольная отставка Мадуро", - пишет портал.
Представители DEA ждут прибытия вертолета с Николасом Мадуро в Нью--Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA
03:13
Как добавляет портал, Мадуро был готов к переговорам, но "не к эвакуации". Axios отмечает со ссылкой на американского чиновника, что взаимодействие с нынешними должностными лицами в Каракасе будет продолжаться, однако он допустил, что Трамп может решиться на еще одну атаку.
Кроме того, по словам чиновника, администрация Трампа планирует провести консультации с главами нефтяных компаний по вопросу расширения добычи в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп выложил видео, на котором Мадуро ложно приписывается призыв к захвату
00:57
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: Мадуро отправят в изолятор, где сидят сообщница Эпштейна и репер Diddy
02:40
 
