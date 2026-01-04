Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 04.01.2026 (обновлено: 02:11 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/ssha-2066296127.html
СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек
СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек
По меньшей мере 40 человек, в том числе военные и мирные жители, погибли в результате атаки США на Венесуэлу, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T02:04:00+03:00
2026-01-04T02:11:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
делси родригес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066295069.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066292430.html
https://ria.ru/20260104/tramp-2066295740.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066296298.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, делси родригес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Делси Родригес, ООН, Удары США по Венесуэле
СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек

NYT: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек, в том числе военные и мирные жители, погибли в результате атаки США на Венесуэлу, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
"По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки", — приводит издание слова собеседника.
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США
01:46
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в результате атаки США погибли госслужащие, военные и мирные граждане.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.
В ночь на воскресенье Мадуро и его жену, предположительно, доставили в Нью-Йорк. Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:
— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;
— контрабанда кокаина в Штаты;
— хранение пулеметов и взрывных устройств;
— заговор с целью применения указанного вооружения против США.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы назвал варварством нападение США и похищение Мадуро
01:20
По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.
Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.
Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
01:52

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
02:04
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампДелси РодригесООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала