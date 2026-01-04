Рейтинг@Mail.ru
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
01:08 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что ключом к пониманию удара США по Венесуэле является установление контроля над нефтью южноамериканской республики. РИА Новости, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле

Пушков: США ударили по Венесуэле ради установления контроля над нефтью

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что ключом к пониманию удара США по Венесуэле является установление контроля над нефтью южноамериканской республики.
"Ключ к пониманию того, что произошло в Венесуэле, разумеется, не наркотики и не Мадуро. Ключ - установление контроля над нефтью Венесуэлы - первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам", - написал Пушков в Telegram-канале.
Никарагуа осудила атаку США на Венесуэлу
Сенатор обратил внимание на то, что к военной операции с захватом президента Венесуэлы было приурочено и вручение Нобелевской премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо, что вывело тему "смены режима" в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.
"Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил (президент США Дональд) Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи", - отметил Пушков.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Грин осудила операцию США в Венесуэле
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроАлексей ПушковСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
