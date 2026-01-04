Рейтинг@Mail.ru
США подтвердили ограничение полетов над Венесуэлой
00:10 04.01.2026
США подтвердили ограничение полетов над Венесуэлой
США подтвердили ограничение полетов над Венесуэлой - РИА Новости, 04.01.2026
США подтвердили ограничение полетов над Венесуэлой
Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов в субботу ввело ограничения на использование... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
nbc
венесуэла
сша
карибский бассейн
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, nbc, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, NBC, ООН, Удары США по Венесуэле
США подтвердили ограничение полетов над Венесуэлой

Минтранс США подтвердил ограничение полетов над Венесуэлой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов в субботу ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой на фоне военных действий Штатов в Венесуэле.
В субботу телеканал Fox News сообщал, что авиавласти США запретили коммерческие полеты американским самолетам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за продолжающейся военной активности. Позднее телеканал NBC со ссылкой на заявления авиакомпаний сообщал, что ряд авиаперевозчиков отменяет рейсы в регион Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист
Вчера, 23:56
"Ранее сегодня утром (в субботу - ред.) в рамках поддержки министерства обороны Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой для обеспечения безопасности пассажиров", - говорится в сообщении министра в соцсети X.
Даффи добавил, что ограничения на полеты будут сняты, как только появятся соответствующие условия для этого.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Вчера, 23:45
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
Вчера, 23:42
 
В миреВенесуэлаСШАКарибский бассейнДональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресNBCООНУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
