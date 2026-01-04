США подтвердили ограничение полетов над Венесуэлой

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов в субботу ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой на фоне военных действий Штатов в Венесуэле.

"Ранее сегодня утром (в субботу - ред.) в рамках поддержки министерства обороны Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой для обеспечения безопасности пассажиров", - говорится в сообщении министра в соцсети X.

Даффи добавил, что ограничения на полеты будут сняты, как только появятся соответствующие условия для этого.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН