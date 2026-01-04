Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 04.01.2026
ВС России уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированную 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика"... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
2026
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ под Константиновкой

Операторы БПЛА уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ под Константиновкой

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированную 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника на константиновском направлении, сообщает Минобороны России.
"Операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады большой мощности "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированную 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника",- говорится в сообщении.
Боец рассказал об обороне от дронов ВСУ в Купянском районе
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
