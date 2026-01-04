https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066304796.html
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 04.01.2026
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение ВСУ на правом берегу реки Днепр, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T05:06:00+03:00
2026-01-04T05:06:00+03:00
2026-01-04T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066304677.html
россия
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра
Российская артиллерия продолжает уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра