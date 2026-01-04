Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.01.2026
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 04.01.2026
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение ВСУ на правом берегу реки Днепр, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2026
ВС России продолжают уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра

Российская артиллерия продолжает уничтожать ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение ВСУ на правом берегу реки Днепр, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты гаубичного орудия "Гиацинт-Б" успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника в Херсонской области на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на расчеты координат, наведение и нанесение огневого поражения силам и средствам противника уходит всего несколько минут.
