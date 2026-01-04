Командир рассказал о работе по восстановлению техники ВС России

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Работы по ремонту вооружения и военной техники в ВС РФ иногда ведутся в две смены, рассказал командир ремонтного взвода группировки войск "Север" с позывным "Аргон".

"Объем работ на самом деле очень большой, бывают такие моменты, что я ремонтные группы делю на ночное и дневное время. Ребята, конечно, успевают еще и отдыхать, но работы бывают и днем, и ночью для того, чтобы в кратчайшие сроки образец ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) встал в строй", - сказал "Аргон" на видео Минобороны России.