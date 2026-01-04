https://ria.ru/20260104/spetsoperatsiya-2066304677.html
Командир рассказал о работе по восстановлению техники ВС России
Командир рассказал о работе по восстановлению техники ВС России - РИА Новости, 04.01.2026
Командир рассказал о работе по восстановлению техники ВС России
Работы по ремонту вооружения и военной техники в ВС РФ иногда ведутся в две смены, рассказал командир ремонтного взвода группировки войск "Север" с позывным... РИА Новости, 04.01.2026
россия
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Работы по ремонту вооружения и военной техники в ВС РФ иногда ведутся в две смены, рассказал командир ремонтного взвода группировки войск "Север" с позывным "Аргон".
"Объем работ на самом деле очень большой, бывают такие моменты, что я ремонтные группы делю на ночное и дневное время. Ребята, конечно, успевают еще и отдыхать, но работы бывают и днем, и ночью для того, чтобы в кратчайшие сроки образец ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) встал в строй", - сказал "Аргон" на видео Минобороны России.
Как отметили в российском военном ведомстве, высокая квалификация инженерно-технического состава и современная техническая оснащенность подразделения позволяют в сжатые сроки проводить полный комплекс работ - от диагностики и ремонта до оперативной замены силовых установок, узлов, агрегатов и систем вооружения.
"Благодаря самоотверженной работе военных ремонтников отремонтированные образцы вооружения и техники в кратчайшие сроки возвращаются в строй для выполнения поставленных задач", - заявили в Минобороны России.