Опубликованы кадры уничтожения формирований ВСУ в Купянском районе

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы формирований ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

"Военнослужащие войск беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады группировки войск "Запад" срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подход личного состава к своим подразделениям на передовой в Купянском районе Харьковской области", - заявили в ведомстве.